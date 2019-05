China pakt mensen op en blokkeert websites wegens verjaardag Tiananmenprotest

De Chinese overheid heeft verschillende mensenrechtenactivisten laten opsluiten in de aanloop naar de dertigste verjaardag van de bloedige onderdrukking van het protest op het Tiananmenplein. Dat klagen verschillen organisaties donderdag aan. Er worden websites geblokkeerd.

Op 4 juni 1989 werd op gewelddadige wijze een einde gemaakt aan zeven weken durend protest op het Tiananmenplein - ook bekend als het Plein van de Hemelse Vrede - in het centrum van Peking. De bloedige manier waarop de eis voor meer democratie de kop in werd gedrukt, wordt door de Chinese overheid als een taboe beschouwd.

Provocatie

Maar Cao Yaxue van “China Change”, een mensenrechtenorganisatie die opereert vanuit Washington, zegt dat China dit jaar nog drastischer te werk gaat in haar pogingen om herdenkingsplechtigheden te verhinderen. Zo werden onder meer zes artiesten opgepakt die in de stad Nankin een tentoonstelling hadden opgestart met als titel “een beweging van het geweten”. Op 16 mei werd in Hefei ook de schrijver Shen Liangqing opgepakt wegens “provocatief gedrag”, zo meldt zijn advocaat.

China Human Rights Defenders (CHRD) maakt dan weer melding van drie mensen die in mei opgepakt werden voor het verspreiden van foto’s en commentaren over het neerslaan van “de Pekingse lente”.

Censuur

Het regime maakt intussen ook op het internet werk van censuur, door zo veel mogelijk verwijzingen naar de gebeurtenis van dertig jaar geleden weg te halen. Huya en YY, twee populaire videosites, hebben ook aangekondigd dat ze de mogelijkheid om livestreamings uit te zenden “om technische redenen” opschorten tot 6 en 7 juni. Bilibili, een ander videoplatform, laat dan weer geen reacties meer toe tot 6 juni.

(belga)