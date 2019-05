Verdachte aanslag Lyon heeft trouw gezworen aan terreurgroep IS

De man die ervan verdacht wordt achter de explosie van vorige week in Lyon te zitten, heeft aan zijn ondervragers verklaard dat hij trouw heeft gezworen aan de jihadistische terreurorganisatie IS (Islamitische Staat). Dat meldt een bron dicht bij het dossier donderdag.

Mohamed Hichem M., een 24-jarige Algerijn, werd maandag opgepakt en vastgezet in het belang van het onderzoek. Woensdag gaf de verdachte al toe verantwoordelijk te zijn voor de explosie waarbij vrijdag in het centrum van Lyon dertien mensen gewond raakten.

De dader had een zak met TATP-springstof voor een bakkerij in hartje Lyon neergezet en was daarna per fiets langs dezelfde weg teruggekeerd als hij was gekomen. Dankzij veiligheidscamera’s was een deel van zijn traject te volgen. Ook werd een DNA-spoor gevonden.

Ook de broer van de verdachte wordt donderdag nog altijd vastgehouden. Hij wordt ondervraagd door de antiterreurdiensten in Levallois-Perret, in de buurt van Parijs. De ouders van de verdachten werden donderdagnamiddag wel vrijgelaten “bij gebrek aan bezwarende elementen in deze fase van het onderzoek”, zo meldt het parket van Parijs.

(belga)