Duizenden migranten vanuit Turkije aangekomen in Griekenland

Griekenland ziet het aantal migranten dat uit Turkije komt toenemen, blijkt uit de cijfers voor mei. Tussen de 1ste en de 26ste arriveerden 13.606 mensen uit Turkije, 4.313 deden dat via land en 9.293 vaarden over. Dat zeggen de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Griekse kustwacht. In april kwamen 3.020 mensen in Griekenland aan vanuit Turkije, in mei 2018 waren het er 4.734.