Sergio Ramos drukt transfergeruchten de kop in en hoopt op komst Hazard: “Hij kan ons veel bijbrengen”

Sergio Ramos heeft in een persconferentie aangegeven dat hij niet vertrekt bij Real Madrid. Er was al langer wat twijfel over zijn positie bij de Koninklijke, maar de kapitein blijft dus bij de club waar hij sinds 2005 aan de slag is.

“Ik wil het heel duidelijk stellen: ik wil hier tot mijn pensioen zitten”, verklaart Ramos op de persconferentie. “Er is gespeculeerd over mijn toekomst, maar ik blijf. Na dit seizoen kijk ik enkel nog vooruit. De voorzitter weet dat ik hier niet weg wil. Ik zou hier zelfs gratis willen spelen.”

Volgens Ramos twijfelde niemand binnen de club dat hij zou vertrekken. “Ik ben de kapitein hier en ik voel me geliefd en gesteund door mijn teamgenoten. Ze kennen mij en niemand twijfelde eraan dat ik hier zou blijven. Mijn tijd is nog niet gekomen. Zolang mijn lichaam en geest meekunnen en -willen, zal ik Real nooit verlaten. Het Chinese aanbod lag op tafel, maar dat is enkel goed als je niet meer meekan. De relatie was misschien niet al te perfect het afgelopen seizoen, maar ik heb nooit overwogen te vertrekken.”

Foto: AFP

“Ik speel hier geen enkele strategie. Vernieuwen is niet aan mij besteed. Ik ben blij met wat ik hier heb. Oké, na de wedstrijd tegen Ajax was er ineens heel veel spanning en druk in en op de groep. Ook van de voorzitter uit. Maar na drie dagen boos zijn, hebben we de koppen opnieuw bij elkaar gestoken. Na de slechte resultaten was het tijd om te analyseren.”

Ramos reageert heel gelaten als het gaat over de centen. “Het lijkt erop dat ik een strateeg ben die meer wil gaan verdienen. Waarom? Ik snap dat niet. Ik ben hier op mijn gemak en het geld komt op de tweede plaats voor mij.”

Ook werd er even over Eden Hazard gesproken. “Ik ben ervan overtuigd dat Hazard ons veel kan bijbrengen, maar ik geef niemand advies. Het hangt niet van mij af of hij naar ons zou komen. Ik ben enkel de kapitein van dit team, niets anders. Madrid ziet er volgend seizoen heel spannend uit. Ik kijk ernaar uit om dat seizoen aan te vatten.”