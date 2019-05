Heilig Bloedprocessie in Brugge lokt 40.000 bezoekers

Brugge - Naar jaarlijkse traditie trok de Heilig Bloedprocessie op donderdag op Hemelvaart door de binnenstad van Brugge. Dat lokte zo’n 40.000 bezoekers naar de stad. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar. De processie, een organisatie van de edele Confrèrie van het Heilig Bloed, staat al tien jaar op de Unesco-lijst van cultureel erfgoed.

De processie is zonder incidenten verlopen. Om 14.30 uur trok de processie van aan de Dijver tot aan de Burg. Er waren 250 nieuwe kostuums te zien. Nooit eerder werden er zoveel tegelijkertijd vernieuwd voor de processie. In totaal doen zo’n 1.700 figuranten mee aan de evocatie.

Algemeen coördinator Mathieu Clarysse vond het een zeer geslaagde editie. “Er kwamen 5.000 bezoekers meer dan vorig jaar en dat was te danken aan het ideale weer. Het was niet te warm en niet te koud en vooral droog. Zowel de figuranten als de toeschouwers waren enorm enthousiast over de nieuwe kostuums”, aldus Clarysse.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

(belga)