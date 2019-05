Burgemeester houdt er een vervelende gewoonte op na: “Maar alleen ’s avonds of om even iets op te halen, ik stoor niemand”

Sint-Lievens-Houtem - “Burgemeester Lieven Latoir (NH) parkeert geregeld op een gehandicaptenplaats vlakbij het gemeentehuis.” Dat meldt een Houtemnaar die anoniem wenst te blijven. De burgemeester geeft zijn fout toe.

“Zowel 's avonds als overdag heb ik meerdere keren vastgesteld dat Latoir daar parkeerde, een gehandicaptenkaart lag er nooit in de auto. Een burgemeester zou op dat vlak toch het voorbeeld moeten geven,” aldus de man, die onze redactie foto's van de overtreding bezorgde.

Burgemeester Latoir bevestigt dat het zijn wagen is die op de foto staat. “Ik parkeer me enkel 's avonds of ‘s nachts op één van de twee parkeerplaatsen voor gehandicapten aan het gemeentehuis en heb daar nog nooit in iemands weg gestaan. Ik doe dat alleen als ook de tweede plaats nog vrij is. Als ik daar al eens op een zaterdag sta, dan is dat maar voor enkele minuten om een paar zaken op te halen. Dat valt dan onder ‘laden en lossen’, wat mijn inziens wettelijk toegelaten is.”