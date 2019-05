Voetbalfans woedend op Nederlandse bondsvoorzitter na tweet over “indrukwekkend” stadion in Baku: “Hypocriet, badaap”

“Indrukwekkend”. Meer woorden had UEFA-bobo en Nederland bondsvoorzitter Michael van Praag niet nodig om in het oog van de storm terecht te komen. De tweet was vergezeld van een foto van een nog halfleeg stadion waarin woensdag de Europa League-finale plaatsvond. Voetbalminnend Twitter steigerde meteen en nam Van Praag en de keuze voor Baku als speelstad onder vuur. Donderdag verdedigde de Nederlander zich, maar de striemende kritiek verstomde niet.

De keuze voor Baku als gaststad van de finale van de Europa League kon bij voetbalfans eerder al op weinig begrip rekenen. De hoofdstad van Azerbeidzjan staat niet bekend als een plek die voetbal ademt, en de atletiekpiste in het multifunctionele stadion maakte een goed zicht en kolkende sfeer onmogelijk. Bovendien leeft Azerbeidzjan in onmin met Armenië over een regio die tussen beide landen ligt. Daardoor liet Arsenal-speler Henrikh Mkhitaryan, een Armeniër, de wedstrijd aan zich voorbijgaan uit veiligheidsoverwegingen. Toch koos de UEFA voor het Olympische Stadion van Baku als locatie voor de Europa League-finale.

Een keuze die het zich wel eens zou kunnen beklagen. Hoewel het stadion 68.000 zitjes telt, kregen finalisten Arsenal en Chelsea slechts 6000 kaarten ter beschikking. Een peulschil, maar de interesse bij beide supportersclans was lauw. Zowel Arsenal als Chelsea geraakte niet van alle kaarten af, de dure reis van meer dan 4000 kilometer en de beperkte bereikbaarheid vanuit Londen schrikten veel fans af. Ook bij de sponsors was de interesse niet geweldig en zo gebeurde het dat slechts het stadion slechts voor driekwart volzat. En dat voor een Europese finale. De overige tickets werden tot op het laatste moment geprobeerd te slijten aan lokale mensen, maar door de late aftrap (23 uur lokale tijd) was de interesse niet bijster groot.

Indrukwekkend pic.twitter.com/2C5Z1Wlwtw — Michael van Praag (@MichaelvanPraag) 29 mei 2019

“Hypocrisie”

Het hield Michael van Praag, voorzitter van de KNVB en bestuurslid van de UEFA, niet tegen om zijn bewondering voor het stadion te uiten. “Indrukwekkend”, zette hij bij een foto van een halfleeg stadion. Het kwam hem op striemende kritiek te staan, de reacties waren duidelijk. “Lachwekkend”, “om te janken” en “U bent gek”, klonken de nog meer beschaafde antwoorden. AD-journalist Sjoed Moussou zag er wel het voordeel van in. “Iedere keer als je denkt: fuck, wat moet ik nu toch weer in die verdraaide klotecolumn schrijven, is daar mijn vriend Michael.”

Een dag na match bijt Van Praag van zich af bij De Telegraaf. “Kijk eens naar het tijdstip van mijn tweet. 19u41, dat was anderhalf uur voor de wedstrijd begon. Natuurlijk is het stadion dan nog leeg”, aldus Van Praag, die benadrukte dat hij het stadion indrukwekkend vond. “En dat zeg ik dan omdat ik voorzitter van de stadion- en veiligheidscommissie van de UEFA ben. Ik kan stadions waarderen. Vooral als ze leeg zijn.” Ook over de stad had de UEFA-bobo nog iets te zeggen. “In Azerbeidzjan leven ook mensen. En die houden ook van voetbal. Dit land is UEFA-lid en heeft net zoveel rechten als Nederland. Het organiseren van finales is geen exclusiviteit voor West-Europa of Engeland, Spanje en Duitsland als je wilt.”

Van Praag herhaalde die woorden min of meer in een nieuwe tweet. “Hypocrisie ten top”, smeet hij er nog achteraan. Het leverde hem een nieuwe stroom aan kritiek op. Van “Jij bent de grootste hypocriet” over “wij mogen jou toch ook gewoon kut vinden?” tot simpelweg “badaap”. Het is duidelijk: Van Praag heeft weinig vrienden gemaakt.