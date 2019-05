Al 14 klachten tegen politici voor schending privacy na verkiezingen

Bij de Privacycommissie zijn sinds de verkiezingen al veertien klachten binnengekomen tegen politici die (e-mail)adressen gebruiken om stemmen te ronselen. E-mails sturen tijdens de campagne mag niet zomaar: een burgemeester werd zopas veroordeeld tot 2.000 euro boete.

Kreeg u in de aanloop naar de verkiezingen ook een persoonlijke brief van een politicus toegestuurd? Gepersonaliseerd, met uw naam erop en die van alle andere stemgerechtigden in huis? U bent niet alleen. En u bent ook niet de enige die zich heeft afgevraagd hoe de politici zomaar aan uw adresgegevens komen. Nochtans is het volledig wettelijk: wie kandideert bij de verkiezingen, heeft inzage in het kiesregister. Een politicus krijgt dus voor zijn kieskring – afhankelijk van het soort verkiezingen de hele provincie of alleen een gemeente – een overzicht van alle kiezers, inclusief hun geboortedatum, adres en geslacht.

E-mail verboden

Wat niet in zo’n kiesregister staat, is de naam van niet-stemgerechtigde inwoners of e-mailadressen. Als een politicus die gegevens wél gebruikt om u tijdens de campagne te overtuigen, overtreedt hij de wet. Bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de vroegere Privacycommissie, zijn sinds de verkiezingen al veertien klachten binnengekomen over zulke overtredingen. Over welke fouten het gaat, kan de GBA niet vertellen. Anders zou ze zelf de privacy overtreden.

Toch is het de GBA menens om de privacy van kiezers te beschermen. Woensdag werd voor het eerst een politicus veroordeeld tot een boete van 2.000 euro voor misbruik van persoonsgegevens in de campagne. Het gaat om een burgemeester die e-mailadressen die hij tijdens zijn ambt had verkregen, gebruikte om aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen campagne te voeren. De burgemeester in kwestie had contact met zijn inwoners in verband met een verkavelingswijziging en gebruikte die e-mailadressen ook om stemmen te ronselen. Daarop hebben de inwoners een klacht ingediend bij de GBA.

De veertien nieuw ingediende klachten worden nu onderzocht door de Geschillenkamer van de GBA. Tegelijkertijd kreeg de instelling ook 198 vragen om informatie over privacy.