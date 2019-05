België een van de beste landen om kind te zijn

Ons land staat op plaats 10 in het jaarlijkse rapport van kinderrechtenorganisatie Save the Children. Foto: DVH

België behoort tot de toplanden van de wereld om als kind onbezorgd in op te groeien. Ons land staat op plaats 10 in het jaarlijkse rapport van kinderrechtenorganisatie Save the Children. Dat rapport polst naar de levenskwaliteit bij kinderen in 176 landen. De organisatie ziet wereldwijd een verbetering ten opzichte van 2000, al is er nog heel veel werk aan de winkel.

Het Global Childhood Report van Save the Children, de onafhankelijke kinderrechtenorganisatie die dit jaar 100 jaar bestaat, meet ieder jaar de kwaliteit van leven van kinderen in 176 landen. Ze kijken naar de cijfers rond kindersterfte, gezondheid en ondervoeding, toegang tot onderwijs, kinderarbeid, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, moord, mishandeling en misbruik. Alles wat een drastisch einde kan brengen aan de kinderjaren.

Singapore komt als beste uit de bus, België sluit de top 10 af. We halen 976 punten op 1.000. Ons land doet het daarmee nog 1,3 procent beter dan bij de vorige meting. Save the Children schrijft in zijn rapport onder andere dat in ons land geen enkel kind noodgedwongen op de vlucht moest. Ook worden slechts 0,4 kinderen op 100.000 hier het slachtoffer van moord. Voorts staat te lezen dat maar 1,6 procent zijn lagere en/of middelbare school niet afmaakt.

“Maar het gaat om zulke erge schendingen van de kinderrechten, dat de grens eigenlijk op nul zou moeten liggen”, zegt Kinderrechtencommissaris Naima Charkaoui. “Wij zien bijvoorbeeld ook armoede als een inbreuk op de kinderrechten. En in België stijgt jaar na jaar het aantal kinderen dat in kansarmoede geboren wordt. Dat ligt nu op 13,76 procent.”

Verbetering in bijna alle landen

Volgens Save the Children is de situatie van kinderen in 173 van de 176 gecontroleerde landen er sinds 2000 op vooruitgegaan. Aan het begin van dit millennium kende nog een klein miljard kinderen geen onbezorgde jeugd. Nu zijn dat er 690 miljoen – of anders gezegd: 280 miljoen kinderen leven nu in betere omstandigheden.

China en India zijn samen verantwoordelijk voor de helft van die verbetering. De meeste vooruitgang boekte Sierra Leone, één van ’s werelds armste landen. Ook noteerde Save the Children dat er 4,4 miljoen minder kinderen zijn gestorven, dat 130 miljoen meer kinderen toegang hebben tot onderwijs en 94 miljoen kinderen meer gespaard bleven van kinderarbeid. In 2019 telden de experts 49 miljoen minder onvolgroeide kinderen door ondervoeding, 11 miljoen minder uitgehuwelijkte meisjes en 3 miljoen minder tienermoeders.

Al is en blijft elk kind zonder onbezorgde jeugd of dat zijn kinderjaren plots ziet stopgezet, om welke reden dan ook en waar ook ter wereld, er een te veel.