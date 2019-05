Eupen ontbindt contract van Duitse verdediger Julian Schauerte

KAS Eupen en de Duitse vleugelverdediger Julian Schauerte hebben na onderling overleg hun contract verbroken. Dat maakten de Oostkantonners donderdag bekend. De 31-jarige Schauerte tekende in de zomer van 2018 voor drie seizoenen bij de Panda’s, maar kreeg bij Eupen niet de verhoopte speelminuten.

Schauerte kwam afgelopen seizoen slechts acht keer in actie. De Duitser begon goed met een assist tegen Club Brugge in de openingswedstrijd, maar raakte vanaf september nog amper van de bank. Eerder verdedigde Schauerte in eigen land het shirt van Düsseldorf (2014-2018), Sandhausen (2009-2014) en Leverkusen (2007-2009).

“We danken Julian Schauerte voor zijn inzet, zijn professionele houding en zijn loyaliteit. We wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière en hopen dat hij elders een nieuwe uitdaging vindt”, klinkt het op de website van Eupen.