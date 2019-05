Vijftig weetjes over een halve eeuw Kennedytunnel

De Kennedytunnel, de hoofdrolspeler van het verkeersnieuws, is vijftig jaar oud. Wijlen koning Boudewijn verklaarde op 31 mei 1969 de bekendste tunnel van Vlaanderen voor geopend. Wij sprokkelden voor het jubileum 50 weetjes over de verbinding tussen linker- en rechteroever in Antwerpen. En als u nog eens staat aan te schuiven, weet dan dat de Strangers zich ook ergerden aan de file. “Want we stoenge stil, En wette waar dan wel, Just veur de Kennedy, Kennedy, de Kennedy-tunnel.”