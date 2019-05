Uruguay neemt onzekere Luis Suarez toch op in selectie voor Copa America

Barcelona-aanvaller Luis Suarez, die begin deze maand geopereerd werd aan de knie, werd donderdag door bondscoach Oscar Tabarez opgenomen in de 23-koppige Uruguyaanse selectie voor de Copa America (14 juni - 7 juli) in Brazilië.

Luis Suarez was al een tijdje op de sukkel met de meniscus. Op 10 mei ging de Uruguayaanse spits onder het mes aan de rechterknie. Volgens zijn club Barcelona zou hij vier tot zes weken out zijn, waardoor gevreesd werd voor zijn deelname aan de Copa America.

Maar de topschutter van Uruguay (55 doelpunten) haalde de selectie en zal dus met de “Celeste” afzakken naar Brazilië medio juli. Ook verdediger Diego Godin en aanvaller Edinson Cavani zijn van de partij.

Uruguay is met vijftien eindzeges in de Copa America recordhouder voor Argentinië (14). In groep C nemen Suarez en co. het op tegen Ecuador (17 juni), Japan (21 juni) en Chili (25 juni). De top twee van de drie poules en de beste twee derdes gaan naar de kwartfinales.

Selectie Uruguay (23):

Doelmannen: Fernando Muslera (Galatasaray/Tur), Martin Silva (Libertad/Par), Martin Campana (Independiente/Arg).

Verdedigers: Diego Godin (zonder club), Sebastian Coates (Sporting/Por), José Maria Giménez (Atletico Madrid/Spa), Giovanni Gonzalez (Penarol/Uru), Martin Caceres (Juventus/Ita).

Middenvelders: Diego Laxalt (AC Milaan/Ita), Nahitan Nandez (Boca Juniors/Arg), Lucas Torreira (Arsenal/Eng), Matias Vecino (Inter Milaan/Ita), Rodrigo Bentancur (Juventus/Ita), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders/VSt), Federico Valverde (Real Madrid/Spa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/Bra), Marcelo Saracchi (Leipzig/Dui).

Aanvallers: Cristhian Stuani (Girona/Spa), Gaston Pereiro (PSV Eindhoven/Ned), Edinson Cavani (PSG/Fra), Maximiliano Gomez (Celta/Spa), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul/Mex), Luis Suarez (FC Barcelona/Spa).