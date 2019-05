Supermarkten strijden om uw kinderen met bijtjes

De bij is met uitsterven bedreigd. Maar voor de marketeers van onze supermarktketens is hij duidelijk springlevend. Nadat Okay en Bio-Planet onlangs een spaaractie met pluchen honingbijen startten, komt Delhaize volgende week toevallig met een gelijkaardige actie. “Pijnlijk”, zegt Stefan Van Rompaey van het vakblad RetailDetail. “Al verwondert het me ook niet dat ze samen met de bij op de proppen komen: dat beestje past perfect in het duurzame imago waarnaar ze streven.”