De schone slaapster, maar dan in het echt. Chiara slaapt vier maanden per jaar: “Ook voor mijn lief blijft het moeilijk”

Straks legt Chiara Contino eindelijk haar laatste examens voor de studie verpleegkunde af. Tenminste: als ze wakker blijft. Ze doet intussen al zes jaar over de opleiding die normaal drie jaar duurt, omdat ze een heel deel al slapend doorbracht. Chiara lijdt aan de zeldzame ziekte KLS en valt zo’n vier maanden per jaar in slaap. “Ook voor mijn lief blijft dat moeilijk.”