Daar is de aardappelterreur van de jaren 70 terug: de coloradokever. En deze keer zal ook de gewone man er last van hebben

In de jaren 70 waren ze de gesel van de aardappelboeren: de coloradokevers. Meegereisd met planten uit Mexico om hier dan hele velden leeg te vreten. Maar rond de eeuwwisseling waren ze zo goed als uitgeroeid. Tot nu. De coloradokever is terug en zal door de warme zomer van vorig jaar niet alleen massaal opduiken in aardappelvelden, maar ook in de gewone tuintjes.