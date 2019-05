Waarom België de Hells Angels niet zomaar kan verbieden

Een Nederlandse rechter heeft de Hells Angels in het hele land verboden. Alle zestien afdelingen van de motorbende moeten worden opgedoekt. “De kans bestaat dat ze naar België uitwijken”, vrezen enkele Vlaamse burgemeesters, die op hun beurt voor een verbod pleiten. Maar dat is met de Belgische wetgeving niet evident.

Afgelopen weekend nog waren Nederlandse leden van de Hells Angels in grote aantallen aanwezig in ons land. Het Antwerpse chapter van de Hells Angels had toen een herdenking georganiseerd voor Jean-François ...