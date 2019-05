Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) hebben één missie: de knoop ontwarren

Niet één, maar meteen twee informateurs moeten het pad effenen voor een nieuwe federale regering. Koning Filip heeft Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) aangesteld om de regeringsonderhandelingen in goede banen te leiden. Twee anciens met voldoende ervaring en contacten in beide landsdelen. En als iemand De Wever en Di Rupo dichter bij elkaar kan brengen, dan is het wel Vande Lanotte.

“You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.” Je kan een paard wel naar het water leiden, maar je kan het niet dwingen om te drinken. Met die woorden gaf Johan Vande Lanotte (63) in januari ...