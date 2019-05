Online commotie op de exit van Stijn bij Homo Universalis

Er is op twitter heel wat commotie ontstaan op de exit van Stijn, de man met één hand verloor de proef door het gebrek aan een tweede hand.

Bijna één miljoen Vlamingen zag woensdag hoe populaire Stijn bij Iedereen Beroemd er genadeloos uit ging in een proef bij Homo Universalis. In het segment was een hek opgetrokken tot twee meter hoog en de kandidaten moesten er viertennisballetjes van de ene kant nar de andere kant overbrengen door met hun handen de bal steeds meer omhoog te duwen. Kandidaat Stijn zag vooraf de bui al hangen. “Ik denk wel dat het moeilijk zal zijn maar ik denk dat ik hier mensen nog met één hand kan verslaan”, zei hij aan de cameraman. Stijn kon twee balletjes recupereren terwijl de andere kandidaten er vier verzamelden. Na afloop kreeg Stijn een groot applaus van zijn medekandidaten, sommige namen in tranen afscheid van de man.

Een absolute schande, oordeelde fans online, die vonden het niet kunnen dat VRT een proef opstelde waar iemand met één hand niet kon slagen. Ze eisen dat de man terug in het spel wordt gezet. Meer dan 150 commentaren kwamen er op het fragment. Stijn blijft er zelf kalm onder. “Ik wist van in het begin waar ik aan begon. Ik zou nooit gewild hebben dat ze ook maar één proef voor mij zouden gewijzigd hebben. Laat staan dat ze mij een proef niet zouden laten meespelen wegens te moeilijk. Ik ben fier op de weg die ik aflegde zonder dat ze met mij rekening moesten houden.”