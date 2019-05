Congolese leger doodt 28 rebellen in oosten van het land

Het Congolese leger heeft 28 rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) gedood bij gevechten in het oosten van het land. Dat meldt het leger donderdag. Er werden 23 lichamen “tentoongesteld” aan het stadhuis van Beni.

Soldaten hadden donderdag een offensief op de ADF-militieleden uitgevoerd in het dorp Ngiti, in de omgeving van Beni, zo zegt legerwoordvoerder Léon Richard Kasonga. De lijken van 23 rebellen werden in het stadhuis van Beni tentoongesteld, zodat burgers en media de mogelijkheid kregen om de lichamen te zien. Tegelijkertijd beloofde het legger ook om de “de terroristen met waardigheid te begraven”.

Mavivi

De van oorsprong Oegandese rebellengroep wordt verantwoordelijk geacht voor heel wat gewelddadige aanvallen in de regio. Het geweld zou aan duizenden mensen, onder wie ook VN-soldaten, het leven hebben gekost.

Nog in de regio van Beni vond donderdag ook een aanval van de terreurgroep IS op het Congolese leger plaats, zo meldt althans de Site intelligence group, die de terroristische websites in het oog houdt. In het dorp Mavivi, vlak bij de luchthaven van Beni, werden volgens de IS-berichten tientallen mensen gedood en verwond bij aanvallen op drie kazernes “die zowel door het leger als door de blauwhelmen gebruikt worden”. Maar zowel het Congelese leger als Monusco, de lokale VN-missie, ontkent de informatie.

(belga)