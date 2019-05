Vliegtuig met lichaam van Etienne Tshisekedi geland in Kinshasa

Het vliegtuig dat het stoffelijk overschot van de voormalige Congolese premier en oppositieleider Etienne Tshisekedi terugbrengt naar Congo, is donderdag even na 19.20 uur (lokale tijd) geland op de luchthaven van Kinshasa. Dat blijkt uit beelden van de openbare tv-zender RTNC.

Het toestel, dat donderdag rond de middag was opgestegen in Brussel, werd op het tarmac opgewacht door een delegatie onder leiding van Félix Tshisekedi, de huidige president van Congo en de zoon van de historische oppositieleider. Verslaggevers ter plaatse beschrijven dat een witte doodskist, gehuld in de congolese vlag, tijdens een korte ceremonie naar een lijkwagen werd gebracht.

Foto: AFP

Het stoffelijke overschot van Etienne Tshisekedi wordt donderdag naar een mortuarium gebracht. Vrijdag wordt het lichaam naar het stade des Martyrs in Kinshasa gebracht, waar een misviering voor het publiek zal plaatsvinden. De officiële ceremonie vindt zaterdag plaats in hetzelfde stadion, waarna Etienne Tshisekedi in N’sele wordt begraven.

Etienne Tshisekedi begon zijn politieke carrière aan de zijde van dictator Mobutu Sese Seko, maar richtte in 1982 de oppositiepartij UDPS op. In de jaren negentig was hij enkele keren kortstondig eerste minister van Congo. Daarna voerde hij oppositie tegen president Mobutu en diens opvolgers Laurent-Désiré en Joseph Kabila.

Foto: BELGA

Op 1 februari 2017 overleed hij, op 84-jarige leeftijd, in Ukkel aan een longembolie in Brussel. Zijn lichaam lag meer dan twee jaar opgebaard in een mortuarium in Elsene. Voormalig Congolees president Joseph Kabila stond weigerachtig tegenover een begrafenis van Tshisekedi, een van zijn grootste politieke tegenstanders, in Congo. Hij vreesde een ongeziene samenscholing van aanhangers van de oppositie. Maar begin dit jaar werd Tshisekedi’s zoon Félix uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Sinds Tshisekedi junior aan de macht gekomen is, zijn de moeilijke betrekkingen met België geleidelijk verbeterd en werd het ook mogelijk om de repatriëring van Etienne Tshisekedi te organiseren.

(belga)