Negen doelpunten in één match op WK U20: maak kennis met “de nieuwe Lukaku” van 5 miljoen, die nu al gelinkt wordt aan Man United

Terwijl de Rode Duivels U21 het EK voorbereiden, vindt in Polen het WK U20 plaats. Niet meteen de grote publiekstrekker, al zou dat na donderdagavond wel eens kunnen veranderen. Noorwegen en Honduras stonden tegenover elkaar en de Noorse beloften gaan momenteel de wereld rond. Reden? Ze gaven hun Hondurese leeftijdsgenoten een pak voor de broek. 12-0 werd het in de Lublin Arena. Held van de avond was de amper 18-jarige Erling Braut Hàland met zo maar even 9 doelpunten. Een nieuw toptalent toont zich aan de wereld. Een toptalent dat overigens al een stevig prijskaartje heeft en vergeleken werd met Romelu Lukaku.