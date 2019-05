Hoe zit het ondertussen met de andere regeringsvormingen?

Vlaanderen

De vorming van de Vlaamse regering ligt nog altijd in handen van Bart De Wever. De N-VA-voorzitter rondde woensdagmiddag zijn informatiesessie af met alle Vlaamse partijen. Hoe het nu verder moet, valt af te wachten.

Bart De Wever Foto: BELGA

In de entourage van De Wever viel te horen dat er tot maandag geen officiële ontmoetingen meer gepland zijn. Op die manier krijgt iedereen de tijd om even op adem te komen na de campagne en de verkiezingen. Wie uitgenodigd wordt voor een tweede gespreksronde zal pas dan duidelijk worden. Al lijkt het onwaarschijnlijk dat De Wever, op PVDA na, nu al meteen partijen gaat uitsluiten.

Brussel

Aangezien Groen en PS de grootste Nederlandstalige en Franstalige partijen in het Brussels Parlement zijn, krijgen zij ook het initiatiefrecht bij de coalitiegesprekken. Die verlopen in Brussel traditioneel per taalgroep, waarna de puzzel wordt samen gelegd. Elke Van den Brandt en Arnaud Verstraete zagen intussen al de andere Nederlandstalige partijen, maar weigerden met Vlaams Belang te praten.

Laurette Onkelinx Foto: ISOPIX

De Franstalige formatiegesprekken worden geleid door PS-kopstukken Laurette Onkelinx en minister-president Rudi Vervoort. Woensdag ontvingen ze een delegatie van Ecolo en MR. Die gesprekken duurden telkens twee uur en verliepen volgens de betrokkenen erg constructief. In Brussel nemen ze wel hun tijd voor de formatie: maandag komen nog DéFI en PVDA langs, dinsdag CDH en donderdag en vrijdag is het de beurt aan de sociale partners.

Wallonië

Ook het zuiden van het land is volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe coalitie. PS blijft ondanks verlies de grootste partij, terwijl PVDA en Ecolo de grote winnaars werden. PS-voorzitter Elio Di Rupo en kopman Paul Magnette nemen er het initiatief om de Waalse en Franse gemeenschapsregering te vormen. Woensdag ontvingen ze al MR en Ecolo, na het verlengde weekend volgen de voorzitters van PVDA en CDH.

Elio Di Rupo Foto: BELGA

Welke coalitie ook gevormd moet worden, Ecolo heeft de sleutels in handen. Er zijn immers een aantal opties: een ‘olijfboomcoalitie’ met PS en CDH, een ‘regenboogcoalitie’ met PS en MR, en een ‘Jamaïcaanse coalitie’ met MR en CDH.