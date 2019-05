“Dancing queen” Eden Hazard laat zich helemaal gaan tijdens feestje na Europa League-winst

Eden Hazard loodste Chelsea met twee doelpunten en een assist naar de eindzege in de Europa League. Dat werd achteraf goed gevierd in het Four Seasons Hotel in Baku. Net als op het veld was Eden Hazard er als de kippen bij om het goede voorbeeld te geven. De heupen van de Rode Duivel swingden erop los, tot jolijt van zijn ploegmaats.