Aanvoerder Guillaume Gillet en Lens houden kansen op promotie naar Ligue 1 gaaf

De Franse volksclub Lens heeft donderdagavond in de heenwedstrijd van de play-offs om behoud/promotie voor de Ligue 1 gelijkgespeeld tegen eersteklasser Dijon. Het werd 1-1 in Noord-Frankrijk.

Dijon eindigde op de achttiende plaats in de Ligue 1 en moet zich via een dubbele confrontatie tegen Lens, de ploeg van ex-Rode Duivel Guillaume Gillet, nog verzekeren van het behoud. De Noord-Franse club eindigde als vijfde in de Ligue 2, maar klopte in de nacompetitie achtereenvolgens FC Paris (1-2) en Troyes (1-2) om een finale tegen Dijon af te dwingen.

In de heenwedstrijd klom Lens op voorsprong via Bellegarde (49.), maar Kwon Chang-Hoon (81.) bracht Dijon langszij. Kapitein Gillet, ex-Gent en Anderlecht, maakte de match vol. De beslissing over het laatste plekje in de Ligue 1 valt zondag in Dijon.