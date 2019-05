D-day voor Felice Mazzu en Genk? Landskampioen wil deal vandaag afronden

De onderhandelingen tussen Racing Genk en Felice Mazzu (53), die meer dan waarschijnlijk de nieuwe coach wordt bij de landskampioen, werden de voorbije dagen geïntensifieerd. Op sportief vlak lag de Italiaanse Belg al sinds het begin van de week in poleposition. Van Bernd Storck en Ivan Leko was geen sprake meer.

Maar de volgende stap was het vinden van een financiële overeenkomst met Charleroi en met de coach zelf. Dat akkoord was gisteren op enkele punten en komma’s na bereikt. Zo moet Genk onder meer een afkoopsom van 500.000 euro ophoesten om Mazzu los te weken bij de Zebra’s, dat staat in een clausule in zijn contract gestipuleerd. Een bedrag dat geen onoverkomelijk obstakel vormt voor de Limburgers. Gisteren wensten de verschillende partijen de deal nog niet te bevestigen, wellicht gebeurt dat vandaag.