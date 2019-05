Brandweer redt pas bevallen koe uit gracht: “Mama en kalfje na klus van twee uur herenigd”

Berlaar - De brandweer heeft woensdagnamiddag een niet alledaagse opdracht tot een goed einde gebracht. Ze konden een koe, die in een gracht in de Smidstraat in Berlaar was gesukkeld, uit het water redden.

De koe was net bevallen van een kalfje en wou opnieuw rechtstaan in haar weide, achter de bekende feestzaal Slootjenshoeve. Maar daar liep het mis. Het dier sukkelde in de gracht naast de weide en kon er niet meer op eigen kracht uit. Een getuige merkte het dier in nood op en alarmeerde de brandweer.

“De koe kon alleen maar met behulp van een kraan uit het de hachelijke situatie worden gered. Daarom zijn twee brandweerlui van de post Berlaar met speciale waterdichte pakken in het water gesprongen en hebben ze de koe voorzichtig benaderd. Uiteindelijk werden spanriemen rond het dier aangebracht om haar uit het water te kunnen hijsen”, zegt brandweerofficier Rudy Nuyens van hulpverleningszone Rivierenland.

Brandweerlui brachten spanriemen aan rond de koe om haar uit het water te kunnen hijsen. Foto: RR

Klus van twee uur

“Voor die klus hebben we ook een vrachtwagen met haakarm van de post Heist-op-den-Berg in bijstand gevraagd. Uiteindelijk zijn we er na een klus van bijna twee uur in geslaagd om de koe opnieuw op het droge te krijgen.”

Het dier had flink wat krachten verspeeld en moest na de hele operatie even uitrusten op haar weide. “Ze is uiteraard ook flink geschrokken maar ze heeft het hachelijke avontuur in de gracht overleefd en stelt het wel.”