New Hampshire schaft doodstraf af

New Hampshire heeft als 21e van de 50 Amerikaanse staten de doodstraf afgeschaft. De Republikeinse gouverneur Chris Sununu had een veto gesteld, maar de Senaat heeft dat donderdag met een meerderheid weggestemd.

Het gaat voornamelijk om een theoretische discussie, want in New Hampshire en in vele andere Amerikaanse staten worden al jaren geen doodstraffen meer uitgevoerd.

Daling

In de VS wachten in totaal meer dan 2.500 gevangenen op een executie in de dodencel. Velen onder hen zullen nooit worden geëxecuteerd omdat verschillende staten een moratorium op executies hebben ingevoerd.

Volgens cijfers van het onafhankelijke Death Penalty Information Center zijn in de VS vorige jaar 28 mensen geëxecuteerd. Dertien executies gebeurden in Texas. De voorbije twintig jaar is het aantal uitvoeringen van de doodstraf sterk gedaald.

(belga)