Facebook kwijtgespeeld en toch nog miljardairs geworden

Geen vriendjes, wel miljonairs

In 2009 maakt het brede publiek kennis met de Winklevoss-tweeling. Tyler en Cameron krijgen een bedenkelijke bijrol in The Accidental Billionaires, het boek over de oprichting van Facebook waarop ook de film The Social Network gebaseerd werd. In het non-fictieboek keert auteur Ben Mezrich terug naar de begindagen van Facebook. De mannen huren medestudent Mark Zuckerberg in om hun nieuwe website Harvard Connect te programmeren. Helaas gaat Zuckerberg lopen met het idee, én dus ook de centen. De broers zijn furieus en slepen Zuckerberg voor de rechter.

Een nieuw boek, van dezelfde schrijver, schetst nu hoe de broers het alsnog tot miljardair schopten. Het is er dus eentje waar de Winklevii – het ludieke meervoud van Winklevoss – maar al te graag aan meewerkten. Het boek start daar waar het eerste eindigde.

Want tot die rechtszaak komt het uiteindelijk nooit. Zuckerberg gaat voor een schikking en de mannen krijgen 58 miljoen euro toegewezen, een habbekrats van wat Facebook op dat moment al waard is. De Winklevoss-broers, zelf zonen van een risicoanalist en verzekeringswiskundige, willen maar al te graag hun winsten investeren. Eén probleem: Zuckerberg is een van de grootste en machtigste bedrijfsleiders in Silicon Valley. Daar staan ze ondertussen bekend als de broers die aan Zuck’s imperium probeerden te raken. Niemand durft nog met hen in zee te gaan, ze hopen allen immers zelf door Facebook mee opgeslokt te worden.

Witwassen

De broers moeten dus op zoek naar andere oorden. In Brooklyn leren ze Charlie Shrem kennen, een jonge slimme orthodoxe jood die dringend uit de kelder van zijn ouders wil komen en investeerders zoekt. Hij introduceert de tweeling in de wereld van de cryptomunt. Een nieuwe en onontgonnen wereld, en vooral: een tweede kans om aan de wieg te staan van iets revolutionairs.

De broers kopen in 2013 10 miljoen euro aan bitcoins, ongeveer 1 procent van alle bitcoins toen in circulatie. Ze investeren nog eens 1,3 miljoen euro in Shrems start-up, BitInstant. Het is de eerste website die bitcoin en cryptocurrency voor het grote publiek beschikbaar maakt. Maar het feestje blijft niet duren. Het succes stijgt Shrem naar het hoofd, hij feest iets te veel en knijpt een oogje dicht terwijl ook criminelen hun weg vinden naar BitInstant en daar hun geld beginnen wit te wassen.

De Winklevii blijken wel goed te scoren en starten hun eigen Bitcoin platform ‘Gemini’ (Engels voor het sterrenbeeld tweeling). Ze werken samen met de autoriteiten en de banken om bitcoin als een valabel betaalmiddel in de markt te plaatsen. Tegen 2017 kunnen ze zich de eerste bitcoinmiljardairs noemen. Samen wordt het fortuin van de identieke vrijgezellen intussen geschat op twee miljard dollar.

Facebook-geld

Opvallend: het ziet ernaar uit dat Mark Zuckerberg nu bij de broers moet aankloppen voor hulp. Zo wil Zuckerberg via Facebook en zeker ook Whatsapp mensen betalingen laten doen aan mekaar. Hij wil hiervoor zijn eigen cryptomunt lanceren, die de 2 miljard facebookgebruikers dan kunnen gebruiken.

Hij zou hiervoor ook met Gemini onderhandelen, zodat gebruikers hun ‘facebook-geld’ daar veilig kunnen stellen maar ook kunnen wisselen naar andere munten zoals de euro, schrijft The Financial Times. Zuckerberg kan haast niet anders: Gemini heeft het grootste netwerk richting autoriteiten. Ze zijn goedgekeurd onder de New York-bankenwet en lanceren binnenkort, na de US dollar, de Gemini dollar. Volgens experts zijn de goedkeuringen een van de belangrijkste hordes voor Facebook en is het niet onlogisch dat ze de hulp inroepen van Gemini. Beide bedrijven weigeren echter commentaar op de berichten.

Oneer in eerste boek

Ben Mezrich, de schrijver van Bitcoin Billionaires, zegt nu zélf dat hij de broers in zijn eerste boek oneer heeft aangedaan. De Winklevii zijn slim, spreken verschillende talen, kunnen programmeren en maken ondertussen deel uit van twee verschillende revoluties. Ze zijn volgens Mezrich ook erg gesteld op hun normen en waarden. Het zijn mannen van Harvard en ze gedragen zich ook zo, ze hebben een jaren 50-kijk op de wereld: er is goed en kwaad. Ze waren de coole jongens op campus, ze behoorden tot elitaire studentenverenigingen en met een ijzeren discipline roeiden ze naar de zesde plaats op de Olympische spelen in Peking. Ten opzichte van hen was Zuckerberg gewoon de rare nerd.