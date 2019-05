Voortvluchtige moordenaar Lei Beaumont (72) opgepakt in Spanje

De voortvluchtige Lei Beaumont (72), een Nederlander die vorige maand in Tongeren tot levenslang werd veroordeeld voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven, is woensdagmiddag opgepakt in het Spaanse Calpe. Het FAST-team van de federale politie had Beaumont onlangs op de Most Wanted-lijst gezet, de lijst van de door het Belgische gerecht meest gezochte criminelen. Dat leverde resultaat op. Verschillende Belgen en Nederlanders die in Spanje leven of met vakantie waren, vertelden de Belgische speurders dat ze Beaumont in Calpe hadden zien rondlopen.

De Nederlander verbleef er in hotels, en veranderde vaak van slaapplaats. Hij maakte er vooral veel wandelingen. Woensdagmiddag kwam hij de politie tegen op zo’n wandeling. Beaumont verzette zich niet.

België vraagt om zijn uitlevering. Allicht zal Beaumont dan een nieuw assisenproces aanvragen, aangezien hij bij verstek veroordeeld werd. (phu, cel)