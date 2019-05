OVERZICHT. Brugdag: waar kunt u wel en niet terecht?

Velen maken na Hemelvaartsdag van vrijdag een brugdag voor een verlengd weekend. Wie naar de bank of de post moet, houdt er het best rekening mee dat alle kantoren gesloten zijn. Ook het openbaar vervoer rijdt volgens een speciale regeling.

Bij de NMBS zullen vrijdag een aantal piekuurtreinen niet rijden omdat veel mensen de brug maken en dus niet moeten sporen. Om geen halflege treinen te laten rijden, worden een aantal diensten afgeschaft. Wie de trein neemt, kijkt het best vooraf de uurregeling na. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Ook de bussen van De Lijn rijden volgens een speciale regeling: het best vooraf even kijken op de website want de regelingen kunnen verschillen van regio tot regio. Hetzelfde geldt voor de bussen, trams en metro’s van de MIVB.

Bpost past de dienstverlening aan tijdens het weekend van O.L.H.- Hemelvaart. Vrijdag worden kranten, magazines en pakjes wel bezorgd maar briefwisseling niet. De postkantoren zijn gesloten, in tegenstelling tot de postpunten en Kariboo-punten. Ook de pakjesautomaten zullen operationeel zijn.

De grote Belgische banken zijn dicht van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni. Elektronisch bankieren blijft uiteraard wel mogelijk.

Vrijdag zijn alle winkels gewoon open.

Moet je naar het gemeentehuis, dan controleer je het best vooraf op de website van je gemeente of dat wel open is. De meeste ambtenaren maken de brug en dus zijn de gemeentelijke diensten gesloten van donderdag tot maandag.

Veel scholen blijven vrijdag dicht. Of ze hebben scholensportdag.

Wil je van de brugdag gebruikmaken om een uitstap te maken? Zowel de dierentuinen als alle pretparken in ons land zijn gewoon open. Pairi Daiza bijvoorbeeld is zelfs tot 21 uur open.

Zaterdag en zondag geven ze beter weer. Het zou dan druk kunnen zijn op weg naar zee. Veel hotels aan de kust zijn al volgeboekt maar er is nog plaats genoeg voor late beslissers.

De meeste overheidsdiensten, zoals de ministeries, blijven vrijdag gesloten.

Ook bij de lokale politie zijn niet alle commissariaten open wegens de brugdag. In Antwerpen bijvoorbeeld kunt u op vrijdag 31 mei enkel terecht in de politiekantoren op de Noorderlaan, Oudaan en Unolaan. Alle andere kantoren zijn gesloten. Het kantoor op de Noorderlaan is 24/7 open. De kantoren Oudaan in het stadscentrum en Unolaan in Deurne zijn geopend van 7 uur ’s ochtends tot half 7 ’s avonds. Voor andere politiezones kijkt u het best even naar de website.