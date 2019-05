Kapitein die tegen toeristenboot in Boedapest botste opgepakt

De kapitein van het cruiseschip dat botste met de gezonken toeristenboot op de Donau in Boedapest is opgepakt. Dat liet de politie van Boedapest donderdagavond weten. Er zouden persoonlijke en materiële aanwijzingen zijn om de Oekraïner te verdenken, klonk het.

Ondertussen zijn nog steeds 21 mensen vermist na de schipbreuk in de Hongaarse hoofdstad. De zoekactie gaat verder, maar er is weinig hoop dat de vermisten nog levend teruggevonden zullen worden. Door de sterke stroom op de rivier en het beperkte zicht verloopt de actie zeer moeilijk. Het lichaam van een van de slachtoffers is kilometers van de plaats van het ongeluk teruggevonden, aldus de politie. Zeker zeven mensen kwamen om het leven.

Aan boord van de boot “Hableany” (Zeemeermin) zaten 35 mensen: 33 Zuid-Koreaanse toeristen en 2 leden van de crew. Ter hoogte van de Margarethabrug werd het vaartuig geraakt door de grotere boot, de Viking Sigyn, waarop het in enkele seconden zonk.

Zeven overlevenden konden kort na het ongeval door passagiers van andere boten uit het water gehaald worden. Zij moesten behandeld worden voor onderkoeling. De schipper en een andere lid van de crew van de toeristenboot zijn nog steeds vermist. Niemand op de Viking Sigyn raakte gewond.

Donderdag zijn de voorbereidingen getroffen om het wrak van de Hableany uit het water te halen. Die actie zal dagenlang, tot zelfs een week, duren.

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE