Barbecueweer tijdens verlengd weekend: zonnig en temperaturen tot 29 graden

Het belooft een zonnig en warm verlengd weekend te worden met temperaturen die de hoogte inschieten: op zondag tot wel 29 graden. Hoogtijd om de barbecue boven te halen of het strand een bezoekje te brengen? Weet wel: wie van plan is om naar zee te trekken, zal daar niet alleen zijn.

Een hogedrukgebied over Frankrijk bepaalt ons weer. Hierdoor bereikt minder vochtige en vrij warme lucht onze regio.

• Vrijdag blijft het dan ook droog. In het binnenland wisselen soms wolken en brede opklaringen elkaar af. De maxima schommelen tussen 18 graden aan de kust en 23 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI. Vrijdagavond komen er geleidelijk overal brede opklaringen. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het helder of lichtbewolkt. De minima liggen tussen 8 en 12 graden.

• Zaterdag is het zonnig met soms hier en daar hoge wolkensluiers. In de loop van de dag ontstaan enkele stapelwolken. De maxima gaan van 22 graden in de Hoge Venen tot 26 graden in de Kempen.

• Zondag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag en in de nacht van zondag op maandag neemt de stapelbewolking toe en vergroot de kans op enkele onweersbuien. Het wordt warm met maxima tussen 24 graden in de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen.

Drukte aan kust

Op basis van de huidige weersvoorspellingen schat Westtoer dat er tijdens het verlengd weekend ongeveer 350.000 dagtoeristen naar zee reizen. Zondag wordt de absolute topdag. “We raden aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust. Vlotte mobiliteit draagt bij tot een milieuvriendelijke ontwikkeling van een toeristische regio. Het openbaar vervoer is zeker tijdens een verlengd topweekend als het hemelvaartweekend een sterk alternatief”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Volgende week

Vanaf volgende week wordt het iets koeler. Maandag over het westen en het centrum maxima rond 20 graden en kans op perioden van regen. Over het oosten klimt het kwik nog tot 24 graden en zijn onweersbuien mogelijk. Dinsdag verloopt wisselvallig met wolken, enkele opklaringen en lokale buien. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum. Voor woensdag zijn de vooruitzichten erg onzeker. Onstabiele lucht lijkt ons land te bereiken vanuit Frankrijk met vaak bewolkt weer en regen of buien. Er is kans op onweer. De maxima liggen in de meeste streken rond 20 graden.