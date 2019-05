Massale protesten verwacht tijdens eerste staatsbezoek van Trump aan UK

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania trekken van 3 tot 5 juni naar het Verenigd Koninkrijk voor een staatsbezoek. Verwacht wordt dat duizenden mensen op straat komen uit protest tegen het bezoek van Trump. De president zal Queen Elisabeth en ontslagnemend premier Theresa May ontmoeten. Volgens Amerikaanse media zullen ook Trumps volwassen kinderen meereizen.

Op maandag worden Trump en zijn entourage officieel ontvangen in Buckingham Palace door de Queen, prins Charles en zijn vrouw Camilla. Hij zal er ook lunchen met onder meer de Queen, prins William en zijn echtgenote Kate en prins Harry. Meghan Markle, zelf een Amerikaanse, zal niet aanwezig zijn. Officieel is zij nog met zwangerschapsverlof, maar nog op het programma maandag staan het neerleggen van een krans bij het graf van de onbekende soldaat en een bezoek aan de werelderfgoedsite.

Dinsdag wordt een politieke dag, waarop Trump Theresa May ontmoet, die vorige week nog haar ontslag als partijvoorzitter - en dus als premier - aankondigde. Ook ontmoet hij Amerikaanse en Britse bedrijfsleiders.

D-Day

Op de laatste dag van het bezoek woont de president de herdenkingsplechtigheden bij voor de 75ste verjaardag van de D-Day-landing in Portsmouth. Ook verschillende andere buitenlandse staatsleiders zullen daar aanwezig zijn. Woensdag trekt Trump op uitnodiging van president Macron naar het Franse Normandië, waar hij eveneens de feestelijkheden rond D-Day zal bijwonen. Trump en Macron zullen bovendien een bilaterale ontmoeting hebben.

Het wordt het eerste staatsbezoek van Trump aan het VK en nog maar het derde van een Amerikaanse president onder het 67-jarige bewind van koningin Elizabeth II. Enkel Trumps directe voorgangers Barack Obama en George W. Bush gingen hem voor. Het bezoek komt er op uitnodiging van de Britse Queen.

Trump ontmoette koningin Elizabeth II vorig jaar in juli al op Windsor Castle. Het ging toen om een werkbezoek en geen officieel staatsbezoek.

Protest

Een staatsbezoek van Trump ligt in het Verenigd Koninkrijk heel gevoelig. May maakte al bij het aantreden van de Amerikaanse president in 2017 een uitnodiging over voor een officieel bezoek, wat meteen een storm van protest veroorzaakte. Volgens schattingen kwamen toen 250.000 mensen op straat.

Ook nu is volgens een peiling waarover de Evening Standard bericht 54 procent van de Britten tegen het bezoek van de Amerikaanse president. De Britten verzetten zich vooral tegen Trumps immigratiebeleid, en ook verschillende parlementsleden hebben al gemeld niet tevreden te zijn met het bezoek.

Het lijkt er dan ook op dat vooral op 4 juni opnieuw duizenden mensen op straat zullen komen. De organisatoren maakten al bekend dat de nu al legendarische gigantische ballon van Trump als een boze, oranje baby, die tijdens het vorige bezoek werd geïntroduceerd aan het grote publiek, opnieuw zijn opwachting zal maken. “We hebben gekeken om een nog grotere ballon te kopen of om een luchtballon in te zetten, maar door de hoge prijs zijn we van dat idee afgestapt”, aldus de organisatie Together Against Trump.