Zege van Chelsea in Europa League is goed nieuws voor Club Brugge

De Europa League-eindzege van Chelsea werd ook gevierd bij Olympique Lyon en... Club Brugge. Lyon mag nu rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League, Club Brugge maakt bijgevolg meer kans om reekshoofd te worden in de derde voorronde en dus tegen een zwakkere tegenstander uit te komen.

Club zit op dit moment nog bij de vier niet-reekshoofden in die derde voorronde, samen met FK Krasnodar, Istanbul Basaksehir en LASK Linz. Maar nu volstaat het voor blauw-zwart dat FC Basel óf Olympiakos in de tweede voorronde uitgeschakeld wordt, om zelf tóch nog reekshoofd te worden. En of dat interessant zou zijn… Dan zou het FC Porto en Dinamo Kiev – twee zekere reekshoofden in de derde voorronde – alvast ontlopen en worden het Russische Krasnodar, het Turkse Basaksehir en het Oostenrijkse Linz mogelijke tegenstanders, toch al drie clubs met minder allure.

De verschuiving komt er doordat Chelsea zich als derde in de Premier League al had geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, maar nu ook het Champions League­ticket pakte dat vasthangt aan dee Europa League-eindzege. Dat is gunstiger want Chelsea is nu reekshoofd bij de loting van de groepsfase op 29 augustus. Lyon, dat derde eindigde in de Ligue 1, neemt dus de oorspronkelijke plaats van de Blues in.