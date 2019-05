CLUBNIEUWS. Toptalent praat vandaag met Genk, Gent-spits op radar van Ajax

Het zijn drukke dagen bij KRC Genk. De Belgische landskampioen probeert vrijdag de deal met Felice Mazzu als nieuwe trainer af te ronden en ontvangt ook een 17-jarige Zweeds toptalent. Meer info en al het andere nieuws van onze eersteklassers vindt u hieronder.

KRC GENK. Toptalent Nygren komt maandag praten

Foto: BELGAIMAGE

Racing Genk drukt door om het Zweedse toptalent Benjamin Nygren (17, foto) binnen te halen. Het bereikte al een clubakkoord met IFK Göteborg, voor een bedrag van 4 à 5 miljoen euro, en nu moet het de speler zelf nog over de streep trekken. Morgen heeft hij een competitiematch, maar maandag wordt de jonge flankaanvaller, in veertien profmatchen al goed voor zes goals en vijf assists, in België verwacht voor onderhandelingen.

Daarnaast onderhandelt Genk ook nog altijd met Viktoria Pilsen over een transfer van de Slovaakse middenvelder Patrik Hrosovsky (27). Datzelfde Pilsen lichtte nu ook de aankoopoptie op verdediger Jakub Brabec, die Genk dus definitief verlaat. (rco, dvd)

RSC ANDERLECHT. Boetekampioen... door eigen supporters

Het wangedrag van hun fans kostte de profclubs het voorbije seizoen 239.500 euro aan boetes van de voetbalbond en de Pro League. Anderlecht was de slechtste leerling. De gestaakte Clasico – vanwege het Bengaals vuur – leverde paars-wit 50.000 euro boete op en daarbovenop werd de club nog acht keer veroordeeld door de Geschillencommissie, ‘goed’ voor 25.000 euro, waarvan 3.000 voorwaardelijk. Antwerp staat tweede in het klassement. Bij de Great Old investeerden ze naar eigen zeggen 100.000 euro in extra camerabewaking en een externe veiligheidsaudit, maar het lijkt zoals bij veel clubs vechten tegen de bierkaai. Letterlijk ook, want de club betaalt in principe 25.000 euro omdat de match tegen Standard na een bierdouche voor Michel Preud’homme werd stilgelegd. De Pro League moet die straf wel nog bekrachtigen op de raad van bestuur van 7 juni. Standard, KV Mechelen en Racing Genk vervolledigen de top vijf.

De boetes voor de clubs zijn niet mals, maar ook de fans zelf riskeren zware sancties. In 2018 stelde de politie 1.246 processen-verbaal op voor inbreuken op de voetbalwet, 203 meer dan in 2017. Dat resulteerde in 9.378 maanden stadionverbod en 433.225 euro aan boetes. (yc)

KAA GENT. Jonathan David op de radar van Ajax

Jonathan David (19) maakt deel uit van de definitieve selectie van Canada, dat deelneemt aan de Goldcup en het daarbij in de groepsfase zal opnemen tegen Martinique, Mexico en Cuba. De jonge spits van de Buffalo’s staat trouwens in de belangstelling van Ajax dat zijn prestaties de voorbije maanden op de voet volgde. David liet zich in zijn debuutseizoen meteen opmerken en maakte veertien doelpunten voor AA Gent. (ssg)

ZULTE WAREGEM. Deense middenvelder op komst?

Zulte Waregem zit achter Jens Stage, een centrale middenvelder van het Deense Aarhus. Momenteel is de 22-jarige Deense belofteninternational wel nog vrij duur. (kvu, dvd)