Twee zwaargewonden bij mesaanval in Jeruzalem

Twee Israëliërs zijn in de Oude Stad in Jeruzalem gewond geraakt bij een mesaanval. Een van hen, een vijftiger, raakte in de buurt van de Damascuspoort zwaargewond. De tweede man, rond de 18 jaar oud, raakte gewond in de Joodse Wijk van de Oude Stad. Volgens de hulpdiensten is die man lichtgewond, de politie heeft het over zware verwondingen. De dader, een 19-jarige Palestijn, is gedood.