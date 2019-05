Qatargas ontkent betrokkenheid bij investering in Belgische gascentrales

Het Qatarese gasbedrijf Qatargas ontkent dat het betrokken is in het twee weken geleden aangekondigde investeringsproject voor Belgische gascentrales. Claims daarover zijn “onjuist en misleidend”, zegt het Qatarese bedrijf op zijn website, zo meldt De Tijd.

Een Luxemburgs bedrijf kondigde aan 2,5 miljard euro te zullen investeren in de bouw van vier nieuwe gascentrales in België. De voorzitter van het bedrijf, Marc Segers, zei dat het Luxemburgse bedrijf nauwe banden heeft met Qatar, dat de gascentrales zou willen gebruiken als afzetmarkt voor hun aardgas.

Er werden al vraagtekens gezet bij het project en nu ontkent Qatargas dus betrokken te zijn bij de investering. “Qatargas, of een entiteit onder zijn bestuur, is niet in zee gegaan met BTK (het bedrijf van Segers) of mr. Segers”, luidt het.

De Tijd vroeg Segers om een reactie. De investeerder blijft volhouden dat Qatargas wel degelijk deel uitmaakt van het project. Zelf zou hij evenwel niet rechtstreeks in contact staan met de Qatarese geldschieters, wat een verklaring zou zijn waarom ze in Qatar nog nooit van BTK of van hem gehoord hebben.