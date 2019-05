Flamingo is al 14 jaar voortvluchtig, nu krijgt hij eindelijk een naam

Een flamingo die er veertien jaar geleden in slaagde te ontsnappen uit een dierentuin in de Amerikaanse staat Kansas, is zo populair geworden dat fans hem nu een ‘echte’ naam willen geven. De voortvluchtige vogel is zo populair geworden intussen legendarisch geworden in de heeft er intussen al wat reizen opzitten, maar bevindt zich nu in Texas.

Op 27 juni in 2005 ontsnapte flamingo ‘nr. 492’ samen met een soortgenoot uit zijn kooi in de Sedgwick County Zoo in Wichita, Kansas. De veren van de vogels waren nog niet geknipt waardoor ze er meteen vandoor konden vliegen. Het duo raakte helaas gescheiden door een storm.

Naam voorstellen

Hoewel er niet veel geweten is over de voortvluchtige flamingo, behalve dat hij ongeveer 25 jaar oud is, zien mensen hem erg graag komen. De vogel is intussen legendarisch geworden: waar hij ook landt, kijklustigen halen meteen hun fototoestel boven. Het dier heeft er intussen ook al wat reizen opzitten: door de jaren heen bevond hij zich in Texas, maar ook in Louisiana en Wisconsin. Dat is niet zo evident, de dieren zijn vrijwel nooit te vinden in de Verenigde Staten - met uitzondering van enkele waarnemingen in Zuid-Florida.

Nu de flamingo terug in Texas is geland, en het klaarblijkelijk een goede omgeving vindt om zich te settelen, wil het Texas Parks and Wildlife het dier eren. Via Facebook roep de organisatie op een naam te bedenken. Enkele van de favorieten uit de honderden inzendingen blijken Dorothy, Lone Star, Fugi voor ‘fugitive’ - wat voortvluchtige betekent - en Davy Crockett.

De dierentuin is niet van plan om hun voormalige nr. 492 opnieuw te vangen. “Dat is helemaal niet gemakkelijk”,zei Christan Baumer, woordvoerster van Sedgwick County Zoo. “Het zou mogelijk alleen maar schadelijk zijn voor de vogel.”