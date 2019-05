Eden Hazard allicht pas na de interland-periode van Real Madrid

Dat was het dan. Na 352 matchen, 110 goals en 92 assists zegt Eden Hazard Chelsea vaarwel. Hij maakte er woensdag in Baku een afscheid in stijl van. In de Europa League-finale tegen rivaal Arsenal kroonde hij zich tot man van de match met twee goals – waaronder een penalty – en een assist en bezorgde hij de Blues met een 4-1-zege een zesde prijs in zeven jaar.

Na afloop maakte Hazard zijn vertrekwens duidelijk: “Ik denk dat dit een vaarwel is. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb mijn beslissing al gemaakt en wacht nu op een akkoord tussen de twee clubs. Over een paar dagen weten we wat de toekomst brengt.”

Real Madrid, natuurlijk. De Koninklijke hoopte de 28-jarige Rode Duivel maandag al voor te stellen, maar die deadline lijkt niet gehaald te zullen worden. Allicht wordt de deal pas na de interlandperiode (de Rode Duivels spelen op 8 juni thuis tegen Kazachstan en op 11 juni in Schotland) afgerond. Zinédine ­Zidane wacht hem met open armen op.