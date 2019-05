Charleroi licht optie op revelatie Victor Osimhen (maar de kans dat die blijft is miniem)

Charleroi heeft de optie van 3,5 miljoen euro die het had op topschutter Victor Osimhen gelicht. De Carolo’s hadden tot vandaag tijd om dit te doen bij Wolfsburg, dat Osimhen verhuurde aan Charleroi.

De 20-jarige Nigeriaan scoorde dit seizoen 20 keer voor de Zebra’s, maar de kans dat de recordtransfer van Charleroi volgend seizoen nog op Belgische velden te bewonderen valt, is miniem. AC Milan en Lille toonden al concrete interesse en de kans is dan ook zeer groot dat de spits - ook in de voorselectie van Nigeria voor de Afrika Cup - deze zomer nog vertrekt voor een som die hoger zal liggen dan 10 miljoen euro.