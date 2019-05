Paard vermist in De Panne na val op het strand

Adinkerke - Een opmerkelijke oproep op de Facebook-pagina van De Drie Vijvers, een manege in De Panne: wie heeft de bruine pony van een van hun klanten gezien? Het dier raakte vermist nadat zijn ruiter was gevallen tijdens een wandeling op het strand.

“Deze namiddag is een klant van zijn eigen paard gevallen op het strand van De Panne. Na de val is het paard weggelopen in het natuurreservaat ter hoogte van het vissersdorp.” Manege De Drie Vijvers plaatste het bericht donderdagavond op Facebook en het werd intussen meer dan duizend keer gedeeld. Van het dier is echter nog geen spoor.

Een bezorgde man zag het dier over een slagboom springen maar kon het niet tegenhouden. “Ik was aan het wandelen samen met mijn vrouw toen het paard langs ons liep richting de Westhoek. Hij draaide zich om en kwam onze richting uit. Toen het op nog geen twee meter van mij vandaan was, liep hij opnieuw weg. Ik schreeuwde nog dat de mensen bij de ingang van het natuurreservaat hem moesten tegen houden, maar het waren oude mensen en ze durfden niet in te grijpen.” Vervolgens sprong het paard de slagboom over, de weidse polders van het natuurreservaat in. “Ik belde onmiddellijk de politie, maar hun paardenpatrouille was al ergens anders. Hopelijk gaat alles goed met de ruiter.”

De eigenares van het paard, de jonge Noémie, heeft geen verwondingen overgehouden aan haar val. “Bedankt voor alle informatie”, reageert ze op Facebook. “Met mij gaat alles goed, maar helaas nog steeds geen nieuws van mijn pony.”