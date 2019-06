Ga mee op zoek naar de Plezantste Vereniging in jouw gemeente: stem je favoriet naar de top

Is jouw vereniging de plezantste van allemaal? Dan is jouw tijd gekomen. Het Nieuwsblad gaat op zoek naar de Plezantste Vereniging in elke gemeente. Een wedstrijd over heel Vlaanderen geeft je de kans om jouw favoriet naar de top te stemmen. Een jeugdbeweging, een sportvereniging, een ouderenteam, een theatergroep of zelfs een snorrenclub? Iedereen maakt kans om de eretitel mee naar huis te nemen.

Niets zo populair als het verenigingsleven. Meer dan de helft van de Vlamingen is actief lid van minstens één vereniging. Logisch, want wat is er beter dan in een groep gelijkgezinden je met passie te kunnen engageren en plezier te maken?

Op zoek naar de plezantste

Tijd dat we die groepen dan ook eens in de bloemetjes zetten. Maar welke groep is de Plezantste Vereniging? Wij gaan er samen met onze lezers naar op zoek. Breng hier van 3 tot 16 juni jouw stem uit en kijk hoe goed jouw favoriet scoort op 22 juni.

Daar stopt het niet: onze jury gaat ter plaatse bij de winnaars van elke provincie en schrijft een heus rapport uit. Wie het best scoort, krijgt op 29 juni het geweldige nieuws: zij mogen zich de beste vereniging van Vlaanderen kronen. En dat levert nog iets op ook: een cheque van 1.000 euro.

Battle om te winnen

Zin om te winnen? Ga dan aan de slag en maak al je leden, vrienden en familie warm om te stemmen. Met enkele klikken helpen we je om gepersonaliseerd promotiemateriaal te maken. Want een affiche of een omslagfoto op Facebook kan wonderen doen. Download het materiaal op nieuwsblad.be/materiaal. En vergeet natuurlijk de hashtag #PlezantsteVereniging niet.

Bovendien krijgen iedere ochtend twee verenigingen de kans om het tegen mekaar op tijdens een ludieke battle in de studio’s van radiozender Nostalgie. Tussen 6 en 9 uur kan je bij Seb in de ochtend bewijzen dat jouw vereniging echt de plezantste is. En wie weet brengt dat hen wel een stap dichter bij de titel? Wil je daar graag aan meedoen? Mail dan naar oproep@nieuwsblad.be.

Zit je zelf niet (meer) in een vereniging of ben je net actief lid, stem dan snel op jouw Plezantste Vereniging: