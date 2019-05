Zware uitslaande brand in Ieper: woning volledig uitgebrand

Ieper - In de West-Vlaamse stad Ieper vond vrijdagochtend een zware uitslaande brand plaats in Ieper. De bewoonster, een alleenstaande vrouw, was op het moment van de brand niet aanwezig in de woning die volledig uitbrandde.

Het vuur ontstond vrijdagochtend omstreeks 9.30 uur in de Pennestraat in Ieper. De grote, donkere rookontwikkeling was van ver te zien.

De bewoners waren op het moment van de feiten aanwezig, maar konden tijdig naar buiten gaan. Ze zijn in shock. Hun woning brandde wel volledig uit en is onbewoonbaar. Ook een aanpalende woning raakte beschadigd, maar die is wel nog bewoonbaar.

De straat is afgesloten voor alle verkeer.