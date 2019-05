Groep dronken mannen veroorzaken ophef tijdens vlucht met racistische gezangen

Een vlucht vanuit Berlijn richting Mallorca is dinsdag ontsierd door een opvallend incident. Tijdens de vlucht besloot een groep dronken mannen om een tijdlang racistische gezangen te scanderen. Ze zongen onder meer “du Zigeuner”, een term die dateert van de Holocaust.

Passagiers Elisa Zenck zat enkele rijen voor de groep en kon de mannen filmen. Haar video wist al veel ophef te veroorzaken. “Ze waren dronken en droegen kleren waar nazi- en extreemrechtse slogans op stonden”, vertelde ze. “Het ging om minstens dertig mannen. Zodra het vliegtuig was geland in Palma, probeerden de andere passagiers zo snel mogelijk het toestel te verlaten.” Of de mannen een straf riskeren voor de gezangen”, is voorlopig onduidelijk.

bekijk ook

Man beseft tijdens landing dat hij op verkeerde vliegtuig zit en start scheldtirade: “Waarom hebben jullie mij doorgelaten?”

Vliegtuig maakt noodlanding zonder neuswiel, paniek als cabine zich plots met rook vult

Beelden van in brandend vliegtuig, stewardess ontpopt zich tot heldin: “Schopte deur open en duwde mensen naar buiten”