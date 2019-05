Brutale home invasion in Brecht: 89-jarige man op klaarlichte dag aangevallen en bedreigd met vuurwapen in eigen woning

Brecht - Het parket van Antwerpen heeft een onderzoek geopend naar een brutale home invasion in Sint-Job-in’t-Goor, deelgemeente van Brecht, waarbij een 89-jarige man zwaargewond is geraakt. De man kreeg een vuurwapen tegen het hoofd en moest verschillende klappen incasseren. De buit zou slechts 150 euro bedragen.

Het slachtoffer had woensdagochtend in zijn voortuin gewerkt en wandelde omstreeks 10 uur met zijn rollator naar zijn tuinhuis om vervolgens via de keuken zijn woning binnen te gaan. Een onbekende gaf hem op dat moment een duw in de rug. De man viel op de grond en kreeg vervolgens nog een stamp. Twee verdachten stapten de woning binnen, vermomd met een doek of sjaal, en sleurden het slachtoffer naar de woonkamer. Daar kreeg de arme man nog een slag in het gezicht en een stamp in de romp.

Vuurwapen

Een van de verdachten zette een vuurwapen tegen het hoofd van het slachtoffer, terwijl de tweede het huis begon te doorzoeken. Dat leverde echter bitter weinig op buit op: de twee gingen er uiteindelijk vandoor met 150 euro, een rijbewijs en een oude gsm. De man kon nog zelf de hulpdiensten bellen, die hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis van Brasschaat overgebracht. De daders zijn gevlucht en konden nog niet worden gevat.

Het parket zegt erg zwaar aan de feiten te tillen, gezien het slachtoffer een weerloze oude man was en er zwaar geweld werd gebruikt.