Beter beveiligd dan het koninklijk paleis: zo moet politie voorkomen dat transmigranten het Noordstation nog binnenkomen

Brussel - Geen openbaar gebouw in ons land is tegenwoordig beter beveiligd dan het Brusselse Noordstation. Het CCN-gebouw wordt dag en nacht bewaakt. Onder meer met honden moeten agenten vermijden dat er ook maar één transmigrant het station binnenkomt.

Vandaag, vrijdag, is het exact twee weken geleden dat zo’n tweehonderd agenten tijdens een grote politieactie de ondergrondse verdieping van het Noordstation ontruimden. Het busstation van De Lijn werd al maanden ingenomen door transmigranten, die tijdens de wintermaanden het koude Maximiliaanpark hadden ingeruild voor de warmte van het station. Ze zorgden er voor veel overlast, zodat De Lijn er geen bussen meer wilde laten stoppen.

Sinds twee weken is de ondergrondse verdieping, waar de bussen stoppen, hermetisch afgesloten en grondig gepoetst. Wanneer ze weer opengaat, is nog niet duidelijk. Maar zeker is wel dat er geen enkele transmigrant meer wordt geduld. Daar moet de politie voor zorgen.

Politie met honden

Wat maanden niet gelukt is, omdat de burgemeesters van Schaarbeek en Brussel geen personeel hadden, kan nu plots wel. Het station wordt 24 uur per dag bewaakt. Vijf politievoertuigen staan rond het station. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is er politie aanwezig met honden. Bovendien worden agenten in stand-by gehouden voor het geval er zich toch problemen zouden voordoen. Ze kunnen dan onmiddellijk worden vrijgemaakt om ter plaatse te gaan.

“Geen enkel gebouw in Brussel en in België is op dit moment beter beveiligd dan het station. Zelfs het koninklijk paleis of het parlement niet. En zeggen dat er overal politie te kort is en agenten permanent in andere zones moeten bijspringen om diensten te verzekeren”, klinkt het bij de federale politie.

Maximiliaanpark

Voordeel van de extra politiebewaking is dat ook de drugshandel aan de fietsstallingen, al langer een groot probleem in het Noordstation, plots is stilgevallen. Hoe lang de extra beveiliging nog duurt, weet voorlopig niemand en er wordt ook niet over gecommuniceerd.

Maar het is duidelijk dat er geen transmigranten meer worden geduld. Een groot deel slaapt nu in opvangcentra. De rest ligt opnieuw waar ze vroeger lagen, in het Maximiliaanpark. Zo’n tweehonderd meter verder. Ook de gratis voedselbedeling is opnieuw van het station naar het park verhuisd. Daar slapen nu iedere nacht weer een zestigtal transmigranten, maar de politie vreest dat eens het beter weer is dat aantal weer snel zal aangroeien.