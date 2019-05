Hij komt nooit in beeld, maar deze man moet koning Filip door het mijnenveld van de regeringsvorming loodsen

Hij is de voorbije dagen nooit in beeld gekomen toen koning Filip de ene partijvoorzitter na de andere de hand schudde aan het koninklijk paleis. Maar achter de schermen was hij wel dé man. Kabinetschef Vincent Houssiau (56) moet de koning de komende weken en maanden door het mijnenveld van de regeringsvorming loodsen. Vijf redenen waarom hij daarvoor de geknipte figuur is.