Genk-verdediger bij Colombiaanse selectie voor Copa America

Racing Genk-verdediger Jhon Lucumi is door de Colombiaanse bondscoach Carlos Queiroz opgenomen in de 23-koppige selectie voor de Copa America, die op 14 juni in Brazilië van start gaat, zo maakte de Colombiaanse voetbalfederatie donderdag bekend.

Voor de amper twintigjarige Lucumi is de selectie een bekroning voor een sterk debuutseizoen in de Jupiler Pro League. De linksvoetige centrale verdediger knokte zich in de ploeg en had een belangrijk aandeel in de vierde landstitel van de Limburgers - de eerste sinds 2011.

Lucumi heeft nog geen caps achter zijn naam staan, maar werd eerder al wel opgeroepen voor Colombia. In eigen land wordt zijn selectie wel beschouwd als een verrassing.

Ook James Rodriguez zit in de selectie. De van Real Madrid gehuurde winger van Bayern München sukkelt nog steeds met een spierblessure, maar heeft nog twee weken tot de start van het toernooi om zich klaar te stomen. Opvallende afwezigen in de selectie zijn de ex-Bruggelingen Carlos Bacca en José Izquierdo.

Op de Copa America speelt Colombia in de groepsfase tegen Argentinië, Paraguay en Qatar.