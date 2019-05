Twitter blokkeert Geert Wilders

PVV-leider Geert Wilders is tijdelijk geblokkeerd door Twitter. Dat melden verschillende Nederlandse media. Aanleiding zou een tweet zijn over de Nederlandse partij D66, waarmee Wilders volgens Twitter de regels omtrent “hatelijk gedrag” geschonden zou hebben. Twitter wil niet op individuele gevallen reageren en verwijst naar de gedragsregels.

Wilders kan niet geloven dat hij is geblokkeerd. “Ongelooflijk, een twitterblock voor kritiek op (D66-leider, red.) Jetten. Tijdelijk met het dreigement erbij die definitief te maken. Afzenders van doodsbedreigingen aan me worden vaak wel door Twitter getolereerd, maar een feitelijke tweet van me over een collega niet. Waanzin.”

Rob Jetten had woensdag getweet over antisemitisme. “Iedereen moet de vrijheid hebben te geloven wat hij of zij wil. Laten we altijd opstaan tegen antisemitisme, in Nederland en Europa”, tweette de linksliberale politicus.

In zijn “feitelijk” antwoord had Wilders het onder meer over “de sukkels van D66 die de grenzen open laten staan en meer en meer islam importeren” en die “krokodillentranen huilen over de gevolgen”.

De tweet over D66 is inmiddels verwijderd. Mogelijk was dat een eis van Twitter om de blokkade te kunnen opheffen.

Bij de Europese verkiezingen van vorige week en de verkiezingen voor de Provinciale Staten van maart verloor de PVV fors.