Cieltje Van Achter (N-VA) over formatiegesprekken Brussel: “Groen negeert signaal van kiezers”

Cieltje Van Achter betreurt dat Groen beslist heeft om niet verder met N-VA te onderhandelen over een Brusselse bestuursakkoord, maar wel met Open Vld en one.brussels. “Een gemiste kans om Brussel echt te veranderen in een stadsgewest dat klaar is voor de uitdagingen van de komende generaties”, zeggen Cieltje Van Achter en Karl Vanlouwe, de Brusselse onderhandelaars namens de N-VA.

Van Achter wijst erop dat de kiezer zondag het huidige beleid heeft afgestraft en duidelijk voor verandering gestemd heeft. “Het is dan ook jammer dat collega Van Den Brandt (Groen) dat signaal negeert en kiest voor de partijen die al sinds het ontstaan van dit gewest aan de knoppen zitten. Ik zei het al voor de verkiezingen en ik herhaal het opnieuw: de verandering die Brussel nodig heeft zal niet komen van deze machtspartijen.”

Van Achter was positief over het gesprek van woensdag: “Wij hadden een constructief gesprek met Groen en hebben duidelijke prioriteiten naar voren geschoven voor structurele hervormingen, een daadkrachtig bestuur, afdwingbare tweetaligheid en een efficiënt mobiliteits- en (verkeers)veiligheidsbeleid.”

“Brussel zal stilstaan”

N-VA wil versterken wat goed is en veranderen wat beter kan, vult Vanlouwe aan. “Kijk naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, dat is een echt kwaliteitslabel. Leerlingen studeren daar meertalig af. Wij willen daar op voortbouwen en blijven investeren. Ik stel vast dat men aan de overkant van de onderhandelingstafel liever nóg een extra structuur aan het geheel toevoegt. Tenslotte vrees ik voor de band tussen Vlaanderen en Brussel. Wil dit paarsgroen stadsproject Brussel verder als een eiland behandelen, of de band met Vlaanderen versterken?”, vraagt hij zich af.

“We wachten het regeerakkoord af, maar wij vrezen vandaag al dat Brussel verder zal stilstaan. Het is overigens zeer merkwaardig dat Open Vld liever een rood-groen project in Brussel steunt dan met ons samen te werken”, besluiten de N-VA’ers.